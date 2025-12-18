Arbitragem do segundo jogo de Vasco x Corinthians repercute: 'Pênaltis'
A CBF divulgou a arbitragem do segundo jogo da final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (18), um dia após o empate sem gols entre Corinthians e Vasco, na Neo Química, pelo jogo de ida da decisão. O responsável pela partida decisiva será o árbitro Wilton Pereira Sampaio. A decisão repercutiu nas redes sociais.
Diversos torcedores dos clubes finalistas, e de até times rivais, comentaram sobre a escolha da CBF. Ao opinarem sobre a presença de Wilton Pereira Sampaio na decisão, uma preocupação surgiu. O fato do árbitro ser conhecido por paralisar o jogo constantemente.
Com esta prática, alguns torcedores se mostraram preocupados com a possibilidade da decisão da Copa do Brasil ir para os pênaltis. O jogo decisivo acontece neste próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Veja a repercussão da arbitragem abaixo:
Como foi o primeiro jogo de Corinthians x Vasco?
Texto por: Ulisses Lopresti
O início da decisão foi estudado, com briga e poucos lances de criatividade. Aos poucos, o Vasco controlou o ímpeto do Corinthians, que não conseguiu frequentar o campo de ataque. A primeira chance do jogo foi da equipe carioca. Thiago Mendes isolou ao finalizar de fora da área.
A estratégia de Fernando Diniz surtiu efeito, e o Vasco passou a dominar as ações ofensivas. Rayan chegou a sair cara a cara com Hugo Souza e balançou as redes, mas o árbitro assinalou impedimento. Na sequência, os cariocas criaram outras duas chances, com Coutinho, que finalizou para fora, e em cabeçada de Puma Rodríguez, que passou ao lado da trave direita.
A resposta do Timão só veio aos 25 minutos. Garro cobrou falta na área, André Ramalho desviou, Yuri chutou mascado e a bola sobrou para Memphis empurrar para às redes. Novamente, o árbitro assinalou impedimento.
O Vasco seguiu melhor na partida e não abriu o placar por pouco. Puma Rodriguez costurou a defesa, ficou na marca do pênalti, mas finalizou mascado e perdeu grande chance. Pouco depois, Andrés Gomes arriscou de fora da área e a bola foi para fora. O Corinthians ficou preso na marcação adversária, e pouco ofereceu perigo no primeiro tempo.
As dificuldades fizeram Dorival Júnior mudar a equipe aos seis minutos da etapa final, com as entradas de Maycon e Carrillo. Mesmo assim, o Vasco seguiu superior. A equipe de Fernando Diniz ficou perto de marcar com um chute de Philippe Coutinho, que desviou na zaga e foi para fora. No escanteio, Barros cabeceou na trave.
Com pouca criatividade, o clube alvinegro não assustou Léo Jardim, mas ele foi decisivo quando precisou. Aos 35 minutos, Bidu tabelou com Memphis e cruzou. Yuri Alberto finalizou livre na área para grande defesa do goleiro. O jogo terminou sem gols.
As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.
