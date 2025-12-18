Neto detona titular do Corinthians após empate com o Vasco: 'Quem pensa que é?'

O Corinthians empatou com o Vasco, na última quarta-feira (18), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Diante do resultado, o ex-jogador Neto não perdoou a atuação do atacante Memphis no primeiro confronto da decisão nacional.

continua após a publicidade

➡️ Rayan, do Vasco, é o mais valioso da final da Copa do Brasil

Durante o programa "Os Donos da Bola", da Band, o atual apresentador detonou a postura do holandês ao ser substituído ao longo da partida. Memphis deixou o gramado aos 38 minutos do segundo tempo por opção de Dorival Júnior. O holandês saiu visivelmente frustrado com a decisão.

— O Memphis, quem você pensa que é? Você acha que é o dono do Corinthians? Você não joga e não treina. O único cara de ontem que pode falar alguma coisa é o Matheus Bidu. Por que o Fabinho Soldado dá tanto poder a esse cara (Memphis)? Por que a mídia dá atenção? — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

— Você anda em campo. Mas quer dizer que você não pode ser substituído dez minutos antes de acabar o jogo? O que você jogou? Quantas finalizações deu? Podia ter tirado o Yuri Alberto? Também podia. Aliás, os jogadores do Corinthians antes mostraram um desprezo pela disputa da Copa do Brasil. Essa atitude do Memphis coloca o Dorival para cair, porque se ele não ganhar este título, vai ser demitido — concluiu.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Corinthians x Vasco?

Texto por: Ulisses Lopresti

O início da decisão foi estudado, com briga e poucos lances de criatividade. Aos poucos, o Vasco controlou o ímpeto do Corinthians, que não conseguiu frequentar o campo de ataque. A primeira chance do jogo foi da equipe carioca. Thiago Mendes isolou ao finalizar de fora da área.

continua após a publicidade

A estratégia de Fernando Diniz surtiu efeito, e o Vasco passou a dominar as ações ofensivas. Rayan chegou a sair cara a cara com Hugo Souza e balançou as redes, mas o árbitro assinalou impedimento. Na sequência, os cariocas criaram outras duas chances, com Coutinho, que finalizou para fora, e em cabeçada de Puma Rodríguez, que passou ao lado da trave direita.

A resposta do Timão só veio aos 25 minutos. Garro cobrou falta na área, André Ramalho desviou, Yuri chutou mascado e a bola sobrou para Memphis empurrar para às redes. Novamente, o árbitro assinalou impedimento.

O Vasco seguiu melhor na partida e não abriu o placar por pouco. Puma Rodriguez costurou a defesa, ficou na marca do pênalti, mas finalizou mascado e perdeu grande chance. Pouco depois, Andrés Gomes arriscou de fora da área e a bola foi para fora. O Corinthians ficou preso na marcação adversária, e pouco ofereceu perigo no primeiro tempo.

As dificuldades fizeram Dorival Júnior mudar a equipe aos seis minutos da etapa final, com as entradas de Maycon e Carrillo. Mesmo assim, o Vasco seguiu superior. A equipe de Fernando Diniz ficou perto de marcar com um chute de Philippe Coutinho, que desviou na zaga e foi para fora. No escanteio, Barros cabeceou na trave.

Com pouca criatividade, o clube alvinegro não assustou Léo Jardim, mas ele foi decisivo quando precisou. Aos 35 minutos, Bidu tabelou com Memphis e cruzou. Yuri Alberto finalizou livre na área para grande defesa do goleiro. O jogo terminou sem gols.

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.