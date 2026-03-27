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Neymar deve reforçar o Santos contra Remo após retorno aos treinos com bola

Peixe tem 17 partidas antes da pausa para a Copa do Mundo

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Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 27/03/2026
04:15
Neymar deve ser titular no duelo entre Santos x Remo, na próxima quinta-feira (2), na Vila Belmiro. (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Gazeta Press)
imagem cameraNeymar deve ser titular no duelo entre Santos x Remo, na próxima quinta-feira (2), na Vila Belmiro. (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Gazeta Press)
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O meia-atacante Neymar foi poupado da última partida do Santos na temporada, no último domingo (22), contra o Cruzeiro, no Mineirão. Por estar realizando um trabalho de controle de carga, ele não participou do empate sem gols, que marcou a estreia do técnico Cuca no comando do Peixe.

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Agora, o treinador fará sua estreia na Vila Belmiro diante do Remo, na próxima quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar deve retornar ao time titular e realizar o primeiro trabalho com bola nesta sexta-feira (27), no CT Rei Pelé. Após o duelo contra a Raposa, o elenco alvinegro ganhou dois dias de folga, mas o camisa 10 realizou atividades de fortalecimento na academia. Ele também passou por um procedimento médico com Plasma Rico em Plaquetas (PRP) para acelerar a recuperação muscular e fortalecer a parte física.

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Até a convocação final do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para a Copa do Mundo, marcada para o dia 18 de maio, o Peixe terá 14 partidas a disputar pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

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Neymar tem contrato com o Santos até o final deste ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar tem contrato com o Santos até o final deste ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Jogos do Neymar em 2026:

15.02 - Santos 6 x 0 Velo Clube - Vila Belmiro 1ª fase do Campeonato Paulista

22.02 - Grêmio Novorizontino 2 x 1 Santos - Novo Horizonte - quartas de final do Campeonato Paulista

26.02 - Santos 2 x 1 Vasco - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro

15.03 - Santos 1 x 1 Corinthians - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro

18.03 - Santos 2 x 1 Internacional - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro

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