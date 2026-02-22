A derrota do Vasco para o Fluminense, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca, rendeu reclamações da torcida para o treinador Fernando Diniz. Mesmo com um jogador a mais em boa parte do segundo tempo, o Cruz-Maltino perdeu para o Tricolor por 1 a 0, com gol marcado por Serna.

continua após a publicidade

➡️Atitude de Zubeldía em Vasco x Fluminense choca torcedores: 'Chilique'

Fernando Diniz pensativo durante o jogo entre Vasco da Gama e Fluminense, pelo Campeonato Carioca (Foto: Daniel Brasil/Gazeta Press)

O jogo foi marcado pelos ânimos aflorados desde o início. Ao todo, foram nove cartões distribuídos ao longo da partida, com duas expulsões para o Fluminense. Na primeira etapa, o técnico Luis Zubeldía foi expulso após reclamar com o árbitro e invadir o campo. Já no começo do segundo tempo, Bernal levou o segundo cartão amarelo por falta em Adson.

A partir deste momento, Fernando Diniz lançou o Vasco ao ataque e promoveu a entrada de Brenner no lugar de Tchê Tchê. Apesar das mexidas, a equipe não conseguiu superar a defesa tricolor e perdeu o confronto por 1 a 0.

continua após a publicidade

Torcedores do Vasco mandam recado a Fernando Diniz

Como foi Vasco x Fluminense?

A partida começou sob controle do Fluminense, que criou as melhores oportunidades e dominava o Vasco. Grande parte das investidas do Tricolor nasceu de erros na saída de bola vascaína, cenário que ajudou a estabelecer a superioridade territorial desde os primeiros minutos.

O clássico era intenso e de ânimos exaltados. Aos 23 minutos, o técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, foi expulso após invadir o campo para reclamar da arbitragem, que havia assinalado falta em Robert Renan e interrompido um ataque promissor do Tricolor.

continua após a publicidade

A pressão se transformou em vantagem aos 31 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Bernal desviou de cabeça e encontrou Kevin Serna livre para finalizar no canto de Léo Jardim, abrindo o placar.

Com pouca inspiração, o Vasco tentou responder, principalmente através da bola aérea, mas sem conseguir transformar volume em chances claras. A melhor oportunidade veio em chute de fora da área de Johan Rojas, que obrigou Fábio a fazer boa defesa. No intervalo, a maioria vascaína presente no Estádio Nilton Santos protestou com vaias, direcionadas sobretudo ao técnico Fernando Diniz.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O segundo tempo começou sem alterações. Mesmo em vantagem, o Fluminense manteve a postura agressiva e parecia mais próximo do segundo gol do que de sofrer o empate.

Aos 17 minutos, porém, o roteiro mudou. Em falta próxima à área vascaína, após cobrança curta, Freytes finalizou, a bola desviou em Spinelli e sobrou para Adson puxar contra-ataque em velocidade e com campo aberto. Para evitar o mano a mano com Fábio, Bernal cometeu a falta e acabou expulso.

Com superioridade numérica, o Vasco passou a ter mais posse e a comandar as ações ofensivas. Ainda assim, a equipe encontrava dificuldades na construção: circulação lenta, pouca ocupação entrelinhas e escassa agressividade no último terço impediram que o domínio territorial se traduzisse em finalizações perigosas, facilitando a organização defensiva tricolor e mantendo o controle do placar.

No fim, vitória tricolor, que leva para o segundo jogo a vantagem de jogar pelo empate para chegar a final do Carioca.

🤑 Aposte em jogos do Cariocão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável