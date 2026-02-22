menu hamburguer
Torcedores do Vasco reagem à demissão de Fernando Diniz: 'Perdeu elenco'

Treinador deixa o comando após derrota para o Fluminense

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/02/2026
21:02
Diniz Vasco Maricá
imagem cameraFernando Diniz deixou o comando do Vasco após derrota para o Fluminense pelo Carioca (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)
O Vasco oficializou a demissão do técnico Fernando Diniz neste domingo (22). A decisão da diretoria Cruzmaltina aconteceu após a derrota para o Fluminense por 1 a 0, pelo jogo de ida do confronto da semifinal do Campeonato Carioca.

➡️ Torcedores do Vasco mandam recado para Diniz após derrota para Fluminense: 'Não tem'

Diante do cenário, torcedores do clube reagiram ao fim do ciclo do treinador no comando da equipe principal. Ao todo, Fernando Diniz ficou pouco menos de um ano no cargo do Cruzmaltino.

A derrota na final da Copa do Brasil de 2025 e o início turbulento da temporada de 2026 resultaram na saída do clube. Nas redes sociais, torcedores reagiram ao fim do ciclo no time carioca. Veja a repercussão abaixo:

Detalhes da demissão de Fernando Diniz

Após a derrota do Vasco para o Fluminense por 1 a 0 na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o treinador Fernando Diniz foi demitido do Gigante da Colina. A informação foi passada pelo presidente Pedrinho após a partida. Bruno Lazaroni assume de forma interina.

"Através de uma nota oficial, clube também comunicou a saída do treinador:

O Vasco da Gama informa que Fernando Diniz não é mais o técnico da equipe.

Junto com ele, os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o clube.

O Vasco agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade de suas carreiras.

Bruno Lazaroni assume a equipe interinamente."

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fernando Diniz - Vasco da Gama x Volta Redonda - Campeonato Carioca
Fernando Diniz não é mais treinador do Vasco da Gama (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

