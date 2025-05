Fãs de Neymar derrubam estrutura de segurança de hotel do Santos; veja vídeo

Uma grade de proteção foi derrubada por torcedores que se aglomeraram em frente ao hotel onde o Santos está hospedado, em Maceió, para ver Neymar antes da partida contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. O incidente ocorreu no início da noite desta quinta-feira (23), quando o jogador saiu do local em direção ao estádio Rei Pelé.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O público avançou para registrar fotos e vídeos do camisa 10, que está no banco de reservas e pode entrar durante o segundo tempo. No momento em que Neymar deixava o hall do hotel para entrar no ônibus da delegação, parte da estrutura metálica que isolava a entrada cedeu. Seguranças intervieram rapidamente, formando um cordão para garantir a passagem do atleta. Neymar ainda olhou para o público antes de subir no ônibus, tentando verificar se havia feridos.

O jogo contra o CRB está marcado para as 21h30 (horário de Brasília), e o Santos precisa de uma vitória simples para avançar na competição.

➡️ Alan Patrick vira assunto na web após se redimir de atitude polêmica em jogo do Inter

Neymar no Santos

Fora de campo, o futuro de Neymar é discutido nos bastidores. O contrato do jogador com o Santos vai até 30 de junho, e não há definição sobre a permanência. A diretoria santista trabalha com a possibilidade de convencer o jogador a renovar o vínculo, seja por alguns meses ou por até um ano e meio. Não houve, até o momento, uma reunião formal entre o clube e o pai de Neymar para tratar do assunto.

continua após a publicidade

➡️ Mãe de filho de ídolo do Corinthians detona jogador por dívida de pensão

A presença em campo pelo Santos também pode pesar na convocação de Neymar para a seleção. O jogador está na pré-lista de Carlo Ancelotti para os jogos das Eliminatórias de junho, contra Equador e Paraguai. Ele já havia sido chamado por Dorival Júnior, mas foi cortado por lesão.