Fala de Neymar sobre convocação de Carlo Ancelotti choca web: ‘Sentiu’
Jogador ficou fora da lista do italiano para os jogos do Brasil nas eliminatórias
Neymar e Carlo Ancelotti ainda não vão se encontrar na Seleção Brasileira. O astro ficou fora da lista do italiano para os dois últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Depois do jogo do Santos contra o Fluminense, ele falou sobre o assunto, e a fala repercutiu.
O Brasil enfrenta o Chile, na próxima quinta-feira (4), no Maracanã, no Rio de Janeiro, e a Bolívia, no dia 9, em La Paz. Questionado sobre sua exclusão da lista, Neymar explicou que recentemente passou por um incômodo muscular, mas deixou claro que a decisão de Carlo Ancelotti foi baseada em critérios técnicos.
- Foi um edema que eu tive no adutor, um incômodo, na verdade, que não foi nada demais, tanto que eu joguei hoje. Eu já não ia jogar contra o Bahia mesmo, então preferiram me poupar dos treinos para poder me recuperar. Bom, acho que fiquei de fora porque foi por opção técnica mesmo, acho que não tem nada a ver com condição física. É opinião do treinador, e eu respeito. Já que eu estou de fora, nos resta torcer pela nossa seleção para que eles possam fazer bons jogos — afirmou Neymar sobre convocação de Carlo Ancelotti, na saída do gramado.
Neymar e Carlo Ancelotti são dois personagens midiáticos, e a fala do astro começou a repercutir muito nas redes sociais. Veja abaixo.
Veja reação da web com fala de Neymar sobre convocação de Carlo Ancelotti
Thiago Silva defendeu o astro
Se Neymar tratou sua ausência com naturalidade, outro personagem importante da partida no Maracanã opinou de forma diferente. O zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, criticou a não convocação do atacante santista e saiu em defesa do companheiro de longa data na Seleção. Em entrevista exclusiva à TNT Sports, o defensor afirmou que Neymar deveria estar presente na lista.
- Tinha que estar, não é porque é meu amigo. Para ser sincero, ele eleva o nosso nível. Acho que não é questão física. Se ele estaria bem para jogar ou não, se tivesse sido conversado, daria para saber. Ele voltou hoje e poderia disputar as Eliminatórias. Era para ele estar de volta. Jogo no Maracanã, jogo de despedida antes da Copa do Mundo em casa. Iria trazer o público, seria legal estar ali para a torcida sentir novamente o jogador próximo. Não foi agora, mas espero que nas próximas listas ele esteja de volta — disse Thiago Silva.
Com opiniões distintas, Neymar e Thiago Silva evidenciam a importância da presença do jogador do Santos na preparação da Seleção. Enquanto o atacante demonstra respeito pela escolha de Carlo Ancelotti, o zagueiro reforça a relevância de contar com o camisa 10 em momentos decisivos.
