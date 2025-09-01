Atitude de Hugo Souza, do Corinthians, revolta torcedores do Palmeiras

Corinthians e Palmeiras empataram por 1 a 1 no Campeonato Brasileiro na noite deste domingo (31). Uma atitude do goleiro Hugo Souza, do Timão, após a partida, revoltou alguns torcedores do Palmeiras nas redes sociais.

O empate não mudou a vida dos clubes no Brasileirão. O Palmeiras chega a 43 pontos e ocupa a terceira posição na tabela. No meio da classificação está o Corinthians, em 11º lugar, com 26 pontos. Os gols foram marcados por Piquerez contra, para o Corinthians, e Vitor Roque, para o Palmeiras.

Após a partida, Flaco López ganhou o prêmio de melhor em campo no duelo entre Corinthians x Palmeiras. O atacante argentino sofreu o pênalti que abriu o placar da partida. Quando foi dar entrevista, Hugo Souza viu o jogador palmeirense com o prêmio e debochou. A atitude revoltou alguns torcedores do Verdão. Veja abaixo.

Hugo Souza é goleiro do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Veja atitude de Hugo Souza em Corinthians x Palmeiras e reação dos palmeirenses

Como foi o duelo?

O Palmeiras teve a primeira oportunidade da partida. Com cinco minutos no relógio, Vitor Roque recebeu em profundidade, cortou a marcação de Charles dentro da área, finalizou, mas a bola foi para fora. O Verdão foi melhor no início de jogo, pressionou a saída do Corinthians e teve mais a posse.

O volume de jogo do Palmeiras surtiu efeito. Com 13 minutos, Chalres derrubou Flaco López na área e o árbitro assinalou pênalti. Vitor Roque cobrou forte no canto superior esquerdo e abriu o placar para o Verdão.

O Palmeiras dominava as ações do duelo, contra um Corinthians que procurava ímpeto para atacar o adversário, mesmo de forma desordenada, e o empate veio em uma das raras falhas do Verdão. Após cobrança de falta de Garro, Gustavo Henrique cabeceou para dentro da área e Piquerez acabou completando contra o próprio gol. A arbitragem checou um possível impedimento, mas validou o lance.

O Verdão ficou na bronca com a arbitragem. Aos 37 minutos, após cruzamento de Piquerez, a bola pegou no braço de André Ramalho, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. A partida foi ao intervalo com o placar empatado.

A segunda etapa teve um roteiro diferente do primeiro tempo, com o Corinthians tendo as melhores chances. Em boa jogada de Gui Negão, Garro encontrou Maycon na entrada área, que finalizou, mas a bola passou por cima do travessão. Na sequência, o argentino tabelou com Memphis, mas chutou nas mãos de Weverton.

O Palmeiras passou a jogar em transição, e foi assim que teve sua primeira chance no segundo tempo. Em contra-ataque, Maurício saiu cara a cara com Hugo Souza, finalizou e o goleiro do Timão fez boa defesa.

Perto do fim, a partida ficou equilibrada. O Corinthians teve uma chance com Memphis, de falta, e o Palmeiras apostou nos contra-ataques. No fim, o jogo se encaminhou para o empate, no último encontro entre os rivais neste ano.