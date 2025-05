Recém chegada ao Brasil, a Kings League virou pauta polêmica entre os fãs de futebol espalhados pelo país. Para o rapper Djonga, a nova modalidade, por ser mais dinâmica que o esporte tradicional, acaba atraindo mais jovens que não possuem tanta paciência para acompanhar um jogo de 90 minutos e com poucos gols. A opinião foi dada durante uma entrevista ao podcast do jornal 'Estado de Minas'.

- Achei divertido a Kings League, porque às vezes o futebol de campo fica chato. O jogo é muito mais dinâmico, tem gol toda hora. O futebol de campo tem hora que, naturalmente, os caras ficam tocando a bola, aquela coisa que é um pouco chata para quem para quem está assistindo. A Kings League é mais isso, vem na intenção de trabalhar com essa juventude que gosta de futebol mas às vezes não tem paciência para assistir aos noventa minutos nesses momentos que são meio chatos do futebol - opinou Djonga.

Djonga é um dos nomes mais influentes do rap nacional contemporâneo. Nascido em Belo Horizonte, ganhou notoriedade ao usar a música como forma de se expressar na luta contra o racismo. Além da música, Djonga é uma voz ativa em pautas sociais no Brasil. Torcedor declarado do Atlético-MG, o músico já até articipou da música “Contra o Vento”, lançada pelo Galo em comemoração aos 111 anos do clube.

O que é a Kings League?

A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

Desde sua criação, o torneio respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição conquistou rapidamente o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento. O formato foi idealizado pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué. Recentemente, a FURIA, time presidido por Neymar e Cris Guedes, foi campeã da Kings League Brasil, ao vencer o Dendele FC, no Allianz Parque, em São Paulo.

