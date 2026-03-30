Fala de Luiz Henrique leva torcedores do Flamengo à loucura: 'Quer muito'

Campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo, o atacante Luiz Henrique respondeu se aceitaria jogar no Flamengo. Em alta na Seleção Brasileira, o jogador do Zenit, da Rússia, é constantemente ligado ao clube Rubro-Negro.

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Ao abordar o tema, o atacante foi sincero e explicou que não pode comentar sobre qualquer possibilidade neste momento. O Flamengo esteve perto de um acordo com Luiz Henrique. Em 2024, o clube carioca demonstrou interesse no jogador, que na época vestia as cores do Real Bétis, da Espanha. O modelo desejado pelo Rubro-Negro era um empréstimo, o que não agradou aos espanhóis. Foi nesse momento que o Botafogo, de John Textor, entrou na negociação e contratou o atacante.

— Não posso falar (risos). Eu não posso falar disso agora. Eu quero desempenhar o melhor no meu clube para depois decidir meu futuro com a minha família — disse Luiz Henrique, em entrevista ao canal "Goat".

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Repercussão entre os torcedores do Flamengo

Apesar de ter sido discreto ao responder sobre a possibilidade de vestir a camisa Rubro-Negra, a torcida do clube carioca foi à loucura com a declaração. Desejo antigo da diretoria, os torcedores aproveitaram o momento para especularem sobre um possível desejo do atacante de defender o Flamengo. Veja abaixo:

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