Fala de Filipe Luís, do Flamengo preocupa torcedores: ‘Vai sair’
Treinador valorizou propostas que recebeu do futebol europeu
Os torcedores repercutiram muito nas redes sociais, neste domingo (15), uma fala do técnico Filipe Luís, do Flamengo. A declaração foi dada na coletiva de imprensa após a vitória em cima do Juventude, por 2 a 0, no Alfredo Jaconi.
Depois de quebrar um tabu histórico, Filipe Luís, do Flamengo, comentou sobre a proposta que recebeu do futebol turco. Ele foi sincero ao falar sobre o fato e seu futuro na carreira como treinador de futebol.
- Primeiro, quando outros clubes ligam me deixa muito feliz. Porque existe um reconhecimento do nosso trabalho e do que está sendo feito no dia a dia. Mas não é o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo tudo que eu quero para a minha vida e a minha carreira. Não era o momento. Obviamente que tenho um compromisso com esses jogadores e esse clube e eu pretendo honrar — explicou.
A fala do treinador mexeu com alguns corações rubro-negros. Alguns ficaram aliviados, mas outros enxergaram a declaração com outros olhos. Veja a reação abaixo.
Veja a reação dos torcedores depois da fala de Filipe Luís, do Flamengo
Outras falas do treinador
Técnico do Flamengo, Filipe Luís confirmou que recusou proposta para assumir o Fenerbahçe, da Turquia. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude neste domingo (14), o treinador rubro-negro se disse feliz pelas ofertas de outros clubes, mas acredita não ser o momento de deixar o Fla. Filipe analisou o desempenho da equipe contra o Juventude. Ele afirmou que, durante o período de treinamento na pausa para a Data Fifa, teve dúvidas para armar o time e exaltou o elenco.
— Nós pensamos jogo a jogo. Eu falei para eles durante essa última semana que quando vi os treinos que eles fizeram durante a Data Fifa, me deu muito o que pensar. Porque são jogadores que estão em uma temporada com nove meses. Ninguém alega cansaço, todos querem treinar e competiram ao máximo durante a semana - começou o treinador.
- Foi um nível muito alto de treinamento. Falei para eles que quando você vê isso no treinamento e como as coisas contagiam, é um grupo que quer fazer história — finalizou Filipe Luís, do Flamengo.
