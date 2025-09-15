Victor Lopes celebra renovação de contrato com a TNT Sports: ‘Muito feliz’

O narrador e apresentador Victor Lopes renovou seu contrato com a TNT Sports por mais três anos nesta segunda-feira (15). Em entrevista ao Lance!, ele explicou como se divide entre as funções, valorizou o tempo na emissora e apontou referências na profissão.

- Tive essa notícia boa. Tem muita coisa para evoluir, trabalhar, ajustar, mas estou muito feliz pela confiança da TNT Sports no meu trabalho. Tenho evoluído na apresentação, na narração. Novas oportunidades e sempre buscando cada vez mais - afirmou Victor Lopes em entrevista ao Lance!.

Contando o período de Esporte Interativo, o narrador completou 10 anos de casa em 2025. Ele valorizou o tempo na TNT Sports e destacou a emissora como um espaço aberto de evoluir, experimentar e produzir.

- É curioso porque, se a gente voltar um pouco no tempo, e estamos falando de mais de 10 anos, quando entro na TNT, eu começo como repórter. Eu já vinha de uma formação de radialista, então a gente aprende muita coisa. Sempre tive muito claro que primeiro eu tinha que me tornar um bom repórter para poder crescer - começou o narrador.

- Aí, em 2018, eu tive minha primeira oportunidade de narrar a Liga dos Campeões, e eu olho para trás e já faz um tempinho que eu estou nessa caminhada. Tem sido muitio legal. A TNT é um espaço que te dá muita liberdade para produzir, crescer, experimentar.Todo dia a gente aprende um pouquinho, algum detalhe diferente. Hoje me sinto um cara mais preparado e com uma narração perto daquilo que acho ideal - completou Victor Lopes.

Referências na narração e experiência como apresentador

Em entrevista ao Lance!, Victor contou quem são suas referências na narração e revelou como se sente sobre a experiência de ser apresentador. Ele passou a comandar o De Placa na TNT Sports em 2023, depois de oito anos de casa.

- Não vou mentir, quando entrei no EI, eu não conhecia tanto. Não tinha tanta ligação com Jorge Iggor, André Henning. Minha grande inspiração era o Cléber Machado. Um cara que eu sempre tentava imitar, digamos assim. Galvão Bueno para todos os narradores, pelo menos da minha idade, era o cara que estava no topo, mas eu tentava imitar o Cléber. Quando o tempo passa, você passa a encontrar outras referências. O André Henning, por exemplo, e não é porque é da casa não. O próprio Jorge Iggor, que não está mais. Pelo fato de serem caras que estavam no meu dia a dia, eu pensava que tinha que acompanhar os passos deles, prestar atenção no que eles constroem e imprimir isso na minha narração - começou Victor Lopes.

- Na apresentação, já são dois anos com o De Placa. Tem sido muito bacana. Uma evolução, pelo menos na minha percepção, muito significativa - concluiu o narrador.

