Fora de Campo

Seleção: Zinho crava ‘prazo’ para Neymar voltar a ser convocado por Ancelotti

Atacante do Santos ficou fora das últimas convocações

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
05:16
Zinho comentou a situação do Flamengo
Zinho conquistou a Copa do Mundo, em 1994, pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/ESPN)
Antes de jogo festivo de lendas entre Brasil e Itália, Zinho conversou com repórteres do Lance!, sobre a presença de Neymar entre os convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O ex-jogador defende que, com boas condições físicas, o camisa 10 é indispensável, mas, vê que o tempo até que essa recuperação chegue é corrido.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Hoje o Neymar não reúne condições para ser convocado, mas pensando em talento, se ele estiver com condições físicas para ser convocado, eu levaria ele para a Copa do Mundo de 2026. Acredito que ele tem que se recuperar da lesão, alcançar boas condições físicas e jogar bem, tudo isso antes de maio, pelo menos. Mas eu nunca vou descartar um jogador que tem a qualidade do Neymar, então a gente torce para que ele se recupere - disse Zinho, sobre a presença do camisa 10 na seleção de Ancelotti.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Neymar ficou de fora de todas as convocações de Ancelotti desde que chegou na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Narrador Luis Roberto também defende que Ancelotti convoque Neymar

Aos 34 minutos do segundo tempo de Brasil x Coreia do Sul, quando Ancelotti fez três substituições, Luis Roberto destacou o elenco da Seleção. Ele afirmou que, em tese, Raphinha e Neymar são titulares da equipe do italiano.

- A gente tem dois nomes que provavelmente, em condições físicas normais, serão titulares da Seleção Brasileira: Raphinha e Neymar - comentou o narrador da Globo em Brasil x Coreia do Sul.

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil de Ancelotti foi dominante desde o início do jogo em Seul. A vitória por 5 a 0, veio com gols de Rodrygo (2x), Estevão (2x) e Vini Jr.

