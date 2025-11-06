Palmeiras x Santos: vidente aponta vencedor do clássico pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6)
Buscando se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Santos pela 32ª rodada, nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. De olho no clássico paulista, o vidente Luís Filho, do canal "Renascer das Cartas", analisou as probabilidades de vitória e apontou um favoritismo para a equipe alviverde.
Em momentos distintos, Santos e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro
Durante a análise, o tarólogo destacou que o Palmeiras terá boas oportunidades para construir o resultado durante os 90 minutos. Segundo Luís Filho, o apoio da torcida pode ajudar a equipe comandada por Abel Ferreira a garantir a vitória no clássico. Na visão dele, o Verdão vai se sobressair através da concentração de seus jogadores.
Por outro lado, o vidente reforçou que o Santos precisa focar no lado emocional. Apesar das dificuldades, o Peixe pode encontrar algumas saídas no decorrer da partida. Segundo o tarólogo, a equipe precisa manter a posse de bola, para buscar o resultado positivo. No entanto, essa estratégia pode apresentar momentos de ineficácia durante o clássico.
Em uma visão geral, o vidente apontou que a partida será bastante disputada. A vitória poderá ser construída por detalhes e um empate não está descartado. A tendência é de que o Palmeiras tenha mais chances de vencer o clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Veja as prováveis escalações de Palmeiras e Santos
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque.
SANTOS (Técnico: Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza (Escobar); João Schimidt, Zé Rafael e Victor Hugo; Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal.
