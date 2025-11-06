Com Neto em Interlagos, Band monta grande cobertura para GP do Brasil

A Band exibe com exclusividade neste domingo (9), a partir das 13h, o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Mais uma vez, o Autódromo de Interlagos será palco da 21ª etapa da temporada 2025, com narração de Sergio Mauricio, comentários de Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson, e reportagens de Mariana Becker. Os programas "Jogo Aberto" e "Os Donos da Bola" da sexta (7) serão realizados direto do local da prova.

Na BandNews FM, a cobertura começa às 8h com flashes ao vivo de Fábio França, Alinne Fanelli, Luana Pereira e Yuri Queiroga. Às 13h, Odinei Edson assume o microfone para narrar a competição com comentários de Alessandra Alves, Fábio França, Luís Fernando Ramos, Cacá Bueno e Rodolpho Santos. Já a Rádio Bandeirantes transmite o mundial em rede com a Band e os bastidores com os repórteres Pedro Martelli, Paulo do Valle e Guilherme Oliveira.

Para manter os motores aquecidos, o Show do Esporte entra na grade mais cedo, a partir das 9h. Elia Júnior e Glenda Kozlowski ancoram a atração do templo da velocidade na capital paulista, reunindo matérias especiais e entrevistas. A concentração dos pilotos e a movimentação da torcida são destaques do dominical, que ainda vai ser permeado pela segunda rodada da 8ª etapa da Porsche Carrera Cup e Porsche Sprint Challenge, narradas por Luc Monteiro, com comentários de Tiago Mendonça e reportagens de Cris Dias.

Treino de classificação, sprint e Porsche Cup na Band

Na sexta-feira (7), Renata Fan apresenta o Jogo Aberto do Autódromo de Interlagos, às 11h, ao lado dos comentaristas Cicinho, Edu Dracena e Ronaldo Giovanelli. Às 13h, Neto comanda Os Donos da Bola in loco com Souza e Velloso promovendo um esquenta para a classificação sprint, que vai ao ar para todo o Brasil às 14h30. Livia Nepomuceno também faz o bloco de esporte do Jornal da Band no berço do automobilismo brasileiro na sexta e no sábado.

Já no sábado (8), às 10h, Kalinka Schutel chega com o Band Esporte Clube direto de Interlagos. Às 10h30, o público confere a corrida sprint do GP de São Paulo. A partir das 12h30, serão realizadas as primeiras disputas da 8ª etapa da Porsche Carrera Cup e Porsche Sprint Challenge no tradicional circuito paulistano, com narração de Luc Monteiro, comentários de Tiago Mendonça e reportagens de Cris Dias. Às 14h30, o canal mostra o treino classificatório do GP.

