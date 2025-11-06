Rivaldo dispara sobre Vitor Roque, atacante do Palmeiras: 'Me chamou atenção'
Rivaldo também mencionou o zagueiro Fabrício Bruno
Um dos destaques do Palmeiras na corrida pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores, Vitor Roque foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na última Data Fifa de 2025. Rivaldo, um dos grandes nomes da Amarelinha, comentou que se surpreendeu com a convocação do atacante alviverde.
- Também me chamou a atenção ele levar o Vitor Roque, do Palmeiras, que vem jogando bem há alguns jogos. Ele começou com dificuldades, mas agora está em boa fase e é uma boa oportunidade para ele. O treinador ainda está testando alguns nomes, até esperava que não teriam mais esses testes, mas acredito que já tem a base formada para a Copa - disse Rivaldo.
Vitor Roque desfalcará o Palmeiras no período em que estará à disposição de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal, em Londres, e Tunísia, em Lille.
Rivaldo também mencionou o zagueiro Fabrício Bruno, que apesar de ter falhado na derrota diante do Japão na última Data Fifa, vem desempenhando um futebol de destaque no Cruzeiro.
- Vejo que o Ancelotti está começando a dar forma à Seleção. Com certeza ele já tem uma base de jogadores para a Copa do Mundo. Claro que está fazendo alguns testes com atletas que se destacam no Campeonato Brasileiro. Gostei muito da convocação do Fabrício Bruno, do Cruzeiro, mesmo depois da falha contra o Japão. É uma atitude boa e mostra que o treinador tem bom coração e confia nele. Muitos criticaram o jogador, nem ele deveria ter esperança de ser convocado e o Ancelotti mostrou que acredita que não olha apenas o erro, mas tudo o que o atleta já fez de bom em sua carreira - concluiu à Betfair.
Vitor Roque se declara ao Palmeiras após convocação
Após um período de adaptação, em que passou cerca de 900 minutos sem marcar pelo Palmeiras, Vitor Roque deu a volta por cima e recebeu sua primeira convocação para defender a Seleção Brasileira desde o retorno ao país.
- Eu sempre falo que futebol é muito rápido, há seis meses nada estava dando certo e, hoje, graças a Deus, estou muito feliz. O Palmeiras me ajudou de um jeito fora do normal, retomei o meu futebol, que eu sempre jogava, e, graças a Deus, as coisas estão fluindo, que é o mais importante - afirmou o atacante.
