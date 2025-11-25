O Palmeiras perdeu para o Grêmio por 3 a 2, na noite desta terça-feira (25), e se complicou ainda mais na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Após a partida, muitos torcedores do Verdão mandaram um recado ao técnico Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Em dia de duelo simultâneio entre os líderes do campeonato, o Grêmio venceu o Palmeiras de virada. Facundo Torres abriu o placar para o Verdão, mas viu Amuzu, Carlos Miguel e William virarem para o Tricolor Gaúcho. Benedetti ainda diminuiu o placar, mas não foi o suficiente.

➡️Lesão de jogador em Atlético-MG x Flamengo repercute: 'Logo agora'

Depois do apito final de Grêmio x Palmeiras, muitos torcedores do Verdão foram até as redes sociais e demonstraram grande indignação com o técnico Abel Ferreira. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Carlos Vinícius marcou em Grêmio x Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Gazeta Press)

Veja recados ao técnico

Como foi o jogo entre Grêmio x Palmeiras

O Palmeiras entrou em campo contra o Grêmio sem peso, com seu time alternativo, já que os titulares foram poupados para a disputa da final da Libertadores, no sábado (29). Com isso, os jogadores de Abel Ferreira iniciaram a partida de forma leve, pressionando os donos da casa e com espaço para trocar passes em seu campo de ataque.

E não demorou para a primeira chance aparecer. Aos 4 minutos, Felipe Anderson arriscou e obrigou o zagueiro adversário e mandar para escanteio. Na cobrança, Benedetti cabeceou por cima do gol. O Palmeiras estava disposto a sufocar o Grêmio. Aos 8, Jefté quase abriu o marcador em chute cruzado que tirou tinta da meta defendida por Volpi.

continua após a publicidade

Aos 16, o Grêmio respondeu com Edenílson, que obrigou Lomba a segurar. Mas, aos 23, foi o Palmeiras que abriu o placar em Porto Alegre, com Facundo Torres. Jefté iniciou a jogada pela esquerda e tocou à frente para Sosa, que cruzou para encontrar o uruguaio sozinho na pequena área para cabecear para o fundo da meta gremista. Bom começo em Grêmio x Palmeiras.

Apesar de ser o time reserva do Palmeiras, os jogadores demonstravam muita organização e entrosamento em campo. Com isso, o time paulista seguia na busca por ampliar o placar. Depois, Sosa, Felipe Anderson e Facundo Torres assustaram o goleiro adversário, enquanto Dodi obrigou Lomba a trabalhar aos 41. Mas aos 47, apesar da pressão palmeirense, o Grêmio foi para o intervalo com empate. Amuzu. Após cobrança de lateral de Marcos Rocha, Wagner Leonardo escorou de cabeça e o camisa 9 completou. Emoção em Grêmio x Palmeiras.

No segundo tempo, o Grêmio voltou com um pouco mais de confiança, enquanto o Palmeiras encontrava um pouco de dificuldade para trabalhar a bola. Aos 12 minutos, um lance juvenil de na grande área garantiu a virada gremista. Marcos Rocha cruzou rasteiro, e Carlos Vinícius foi cercado por Benedetti e Aníbal Moreno, que derrubou o jogador. Na cobrança de pênalti, Carlos Vinícius acertou o canto direito de Lomba, que foi para o lado oposto.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O jogo passou a ficar novamente equilibrado na metade da etapa complementar. Em busca de voltar para o jogo, Abel colocou Bruno Rodrigues e Luighi para tentar deixar o Verdão mais agressivo no ataque. Aos 25, Facundo Torres teve a chance de fazer o segundo após receber cruzamento de Jefté, mas mandou por cima da meta em Grêmio x Palmeiras.

Aos 34, Giay derrubou Arthur Melo dentro da área e arbitragem não só assinalou pênalti como também expulsou o lateral alviverde. Na cobrança cinco minutos depois, Willian cobrou no canto direito e deslocou Lomba para ampliar. Aos 49, o Palmeiras ainda não tinha desistido e buscou mais um gol. Benedetti, que fez uma boa partida, aproveitou cruzamento de Allan para dar números finais ao duelo entre Grêmio x Palmeiras.