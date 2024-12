Facincani detona titular do Palmeiras após derrota e vice: ‘Supervalorizado’

O Palmeiras terminou o Campeonato Brasileiro com uma derrota em casa diante do Fluminense neste domingo (8). O clube começou a rodada com chances de título, mas ficou na segunda posição, com 73 pontos. Após o jogo no Allianz Parque, o jornalista Felippe Facincani detonou o meia Richard Ríos e o lateral Vanderlan.

- Um médio volante que se acha o Fredy Rincón e que não é nem um cravo da chuteira da história do lendário Rincón. Esse colombiano chamado Richard Ríos é um atleta extremamente supervalorizado. Que venda agora, se tem proposta, já que ele quer ir embora, vá embora - começou Facincani em live no "Youtube".

- O tal do Vanderlan, pelo amor de Deus. A base do Palmeiras tem ótimos jogadores, mas as vezes fazem questão de subir aqueles que não tem condições. Não tem um lateral-esquerdo. O Giay estava fazendo um jogo honesto, aí tem sair para colocar os lídereszinhos do vestiário. Tem que por Marcos Rocha, Gabriel Menino... Não tem lé com cré - completou.