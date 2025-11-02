Em sua habitual análise pós-jogos do Santos em seu canal no Youtube, o jornalista Fábio Sormani destacou a atuação do ex-Flamengo Willian Arão. O defensor, que ainda não se firmou com titular na equipe de Vojvoda, foi um dos poucos destaques da partida, na opinião do jornalista.

- O Arão não pode ser banco nesse time do Santos. Ele entrou e deu qualidade na saída de jogo e fez ótima inversões! - elogiou.

Arão foi anunciado pelo Santos no dia 1º de julho como uma das apostas da última janela de transferências, após deixar o Panathinaikos, da Grécia, onde estava sem clube. Seu contrato é válido até o fim de 2026.

Willian Arão é opção para o meio-campo (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

A vitoriosa carreira de Willian Arão:

Natural de São Paulo (SP), Arão começou a carreira na base do São Paulo e acumulou passagens por Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atlético Goianiense, Botafogo e Flamengo no futebol brasileiro. Na Europa, o volante atuou pelo Fenerbahçe, da Turquia, antes de chegar ao Panathinaikos.

Ao longo da carreira, Willian Arão tem como principais títulos as conquistas de três Libertadores, um Mundial de Clubes, uma Copa do Brasil, uma Copa da Grécia, uma Copa da Turquia, e duas edições do Brasileirão.

Santos é assombrado pelo fantasma do rebaixamento

O Santos empatou com o Fortaleza por 1 a 1 na Vila Belmiro, chegando a três jogos sem vitórias. Na tabela, a situação do Santos é crítica. Está na 16ª colocação, com 33 pontos - apenas dois a mais que o Vitória, que abre o Z4.

