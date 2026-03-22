Fábio Sormani dispara contra arbitragem em Cruzeiro x Santos: 'Imperdoável'

Cruzeiro e Santos protagonizaram um empate sem gols, neste domingo (22), no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O cenário poderia ter sido outro se o Peixe não tivesse um gol anulado na reta final da partida. Após a partida, o jornalista Fábio Sormani detonou a decisão crucial da arbitragem.

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A polêmica aconteceu nos últimos minutos da partida. O cronômetro marcava 51 minutos do segundo tempo quando o Santos conseguiu encaixar um contra-ataque com o atacante Barreal. O argentino, após receber um lançamento nas costas da defesa celeste, conseguiu fintar um marcador e finalizar sem chances para o goleiro Matheus Cunha.

Contudo, a arbitragem flagrou Barreal em posição irregular no início da jogada. O lance foi no detalhe e a atuação do VAR no lance gerou revolta entre os torcedores do Peixe. Além disso, o jornalista Fábio Sormani também se posicionou contra a marcação.

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— Santos poderia ter vencido se não fosse o erro imperdoável do árbitro de VAR Diego Pombo Lopes. Que vergonha! Prejudicaram descaradamente o Santos! Eu alertei no meu vídeo para esse Diego Pombo Lopes, o cara do VAR — disse o comentarista, em publicações nas redes sociais.

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Como foi Cruzeiro x Santos?

Texto por: Eduardo Statuti

Dentro de casa, o Cruzeiro começou a partida pressionando a saída de bola alvinegra e apostando nas jogadas em profundidade pelas pontas. Porém, nos minutos iniciais, nenhuma das duas equipes conseguiu criar grandes chances.

A primeira grande jogada aconteceu apenas aos 28 minutos, quando Arroyo avançou pela direita, aguardou e passou para Gerson finalizar dentro da área, mas o goleiro Gabriel Brazão fez a defesa. O Santos respondeu em jogada em velocidade, mas que não levou perigo a Matheus Cunha.

Na volta dos vestiários, o Santos teve mais a posse de bola e tentou chegar ao gol com finalizações de fora da área. A primeira boa jogada celeste veio aos 12 minutos. Matheus Henrique avançou em frente à área e passou para Gerson, na esquerda, cruzar para Arroyo, mas Brazão defendeu o chute do camisa 99.

O goleiro santista foi exigido mais uma vez aos 28 minutos, em chute de Wanderson. Na reta final, o jogo ficou mais aberto, mas os dois times seguiram com problemas de pontaria. O Peixe até chegou a marcar no fim, com Barreal, mas ele estava em posição de impedimento.