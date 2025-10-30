Fábio Sormani crava campeão da Libertadores: 'Teremos o primeiro'

Para o jornalista Fábio Sormani, o resultado do confronto entre LDU e Palmeiras definirá o campeão da Libertadores de América de 2025. Isso porque, ele acredita que, desde a LDU seja a equipe a enfrentar o Flamengo na final, o título será rubro-negro. Em caso de uma classificação histórica do Palmeiras, o cenário fica em aberto.

- Ao postar que se a LDU passar pelo Palmeiras teremos um tetra da Libertadores, foi um jeito de dizer que o Flamengo será campeão sem entregar o texto mastigado - explicou Sormani.

Final da Libertadores

O adversário do Flamengo na final da Libertadores será o vencedor de Palmeiras x LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (30).

Racing x Flamengo

✍️ Texto de Lucas Bayer, setorista do Flamengo no Lance!

A "Batalha de Avellaneda", que contou desde o início da partida com muita festa da torcida do Racing, teve um final feliz para os rubro-negros.

O Flamengo sustentou a pressão e segurou o empate por 0 a 0 diante do Racing nesta quarta-feira (29), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, mesmo com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Mais Querido conquista a vaga na decisão continental pelo placar agregado.

Jogadores do Flamengo comemoram vaga na final da Libertadores após empate com o Racing (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Palmeiras x LDU

Nesta quinta-feira (30), o Palmeiras recebe a LDU no Allianz Parque, precisando reverter uma larga desvantagem de 3 a 0. A LDU Quito, por sua vez, defende a vantagem conquistada em Quito e busca repetir o feito de 2008, quando chegou na final e conquistou a Libertadores.

Assim como em outras oportunidades, o elenco alviverde treinou no Allianz Parque na véspera da decisão da semi da Libertadores. Desta vez, porém, a torcida do Palmeiras marcou presença nos arredores do estádio e fez uma grande festa, especialmente na saída da delegação rumo à Academia de Futebol.