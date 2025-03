Fábio Seixas é o novo diretor de comunicação da CBF

O jornalista Fábio Seixas é novo diretor de comunicação da CBF. Apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente, Seixas estava atuando nos bastidores da entidade havia semanas e nesta segunda-feira (24) assessorou o presidente reeleito da CBF, Ednaldo Rodrigues, durante entrevista coletiva. O cargo estava vago desde a demissão de Rodrigo Paiva, em dezembro de 2024, que agora ocupa a mesma função no Flamengo. O novo diretor de comunicação da CBF tem um longo currículo no mundo da comunicação.

Quem é Fábio Seixas?

Jornalista de 38 anos, ele é formado pela Universidade Metodista de São Paulo, com mestrado em Administração Esportiva pela London Metropolitan University, da Inglaterra. Fábio Seixas criou a pós-graduação em Jornalismo Esportivo da FAAP, Fundação Armando Alvares Penteado.

Trabalhou no jornal "Folha de S.Paulo" de 1995 a 2013, sendo comentaria da Fórmula 1 e envolvido com o dia a dia do automobilismo desde 1997. Cobriu as temporadas de 1997 e 1998 da Indy e mergulhou na cobertura da Fórmula 1 a partir de 1999. Seixas cobriu mais de 120 GPs, além de estar presente em jogos finais da NBA, em torneios de tênis na França, Espanha, nos EUA e no Canadá e nas Olimpíadas de Sydney, Atenas e Pequim. Na Band, foi comentarista de F1 por 14 anos.

Em 2013, no Grupo Globo, se tornou chefe de reportagem do Sportv, onde ficou por quatro anos, até assumir como gerente de reportagem do esporte até dezembro de 2029. Seu trabalho mais recente foi como head de elenco na LiveMode e na CazéTV, até assumir o cargo na CBF.

O que faz o diretor de comunicação?

O profissional é responsável por supervisionar a criação e implementação de estratégias de comunicação eficazes, e atuar como elo entre a empresa e o público. Suas tarefas envolvem o gerenciamento de equipes de comunicação, o desenvolvimento de mensagens corporativas, a gestão de crises e a manutenção da imagem pública da empresa.

