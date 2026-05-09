O Fluminense empatou com o Vitória no Maracanã e chegou ao quarto jogo seguido sem vencer na temporada. A equipe de Luis Zubeldía abriu o placar com John Kennedy, tomou a virada após gols de Renato Kayzer e Renê Sousa e empatou aos 45 minutos do segundo tempo com Kevin Serna.

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Com o resultado, o Tricolor soma dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos, considerando todas as competições. O último triunfo veio contra a Chapecoense no dia 26 de abril pelo Campeonato Brasileiro.

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O comandante da equipe, Zubeldía, passou a receber muitas críticas da torcida, principalmente após as declarações na coletiva do jogo contra o Independiente Rivadavia. Na ocasião, o argentino afirmou que o time fez um bom jogo e que iria se classificar para o mata-mata da Libertadores. No empate contra o Vitória neste sábado (9), o time saiu vaiado de campo no Maracanã.

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Confira alguns comentários de torcedores:

John Kennedy coltou a ser titular e marcou o primeiro gol do jogo. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo?

O primeiro foi de pouca emoção antes de John Kennedy abrir o placar aos 35 minutos. O camisa nove aproveitou a sobra na área e rolou tirando do goleiro no cantinho. O Tricolor teve total controle das ações e não sofreu na defesa, mas também não conseguiu ameaçar muito o gol de Lucas Arcanjo. O time teve o que faltou nas ultimas partidas: efetividade.

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Na segunda etapa, o Fluminense deitou na vantagem que tinha no placar e deixou o jogo ficar perigoso. O Vitória assumiu a parte mental da partida após gol de pênalti e conseguiu a virada logo em seguida. O Tricolor demorou a acordar e so começou a pressionar pelo empate após a entrada de Riquelme e Guga no final da segunda etapa.

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