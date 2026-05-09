Bahia e Cruzeiro se enfrentaram pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Fonte Nova e a partida terminou com vitória do Cabuloso. Com o resultado, os donos da casa se mantiveram na sexta colocação, posição que garante classificação para a Sul-Americana. Os visitantes, por sua vez, chegaram aos 19 pontos e dormem na décima posição, que pode mudar com os jogos deste domingo (10).

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Mesmo com os três pontos conquistados pelo clube de Minas Gerais, o lance que originou o gol do Bahia foi tema de debate nas redes sociais. Ainda na primeira etapa, o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, cometeu uma falta dentro da área em Willian José, que saiu de campo com o tornozelo machucado. A penalidade foi convertida por Luciano Juba, que marcou o único gol do Esquadrão de Aço.

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O lance gerou comentários entre os torcedores nas redes sociais. Confira alguns deles:

Fabrício Bruno fez pênalti em William José (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo entre Bahia e Cruzeiro?

Apesar da Raposa ter chegado ao ataque mais vezes no início da partida, o jogo começou muito equilibrado, com as duas equipes pressionando a saída de bola do adversário. Até que aos 23 minutos, Fabrício Bruno dividiu bola com William José e Rodrigo José Pereira de Lima assinalou pênalti. Luciano Juba chutou no canto esquerdo, Otávio acertou o canto mas não alcançou a bola e o Bahia fez 1 a 0. Na reta final da etapa inicial, aos 42 minutos, o Cruzeiro conseguiu o empate quando Neyser fez bom passe para Kauã Moraes bater cruzado com o pé esquerdo por baixo de Léo Vieira.

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Na volta dos vestiários, as duas equipes seguiram em alta rotação, com o Cruzeiro chegando com mais perigo. O Bahia voltou a assustar em chute de fora da área de Ademir, defendido por Otávio. Aos 22 minutos, a Raposa conseguiu boa jogada de contra-ataque, Matheus Pereira encontrou Kaio Jorge na área, mas o atacante chutou cruzado à esquerda do gol. Na reta final, os mineiros passaram a apostar nas jogadas pelas laterais. Everaldo teve a melhor oportunidade tricolor, tocou por cima de Otávio, mas errou o alvo. Na sequência, o goleiro celeste fez outra defesa importante em finalização de Kike Olivera. Quando o empate parecia o resultado final, Kaique Kenji fez jogada individual pela direita e chutou no canto esquerdo de Léo Vieira para virar o jogo.

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