Fã de Neymar e duelo contra Cafu: saiba relação de Liam Payne com o futebol

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 20:52 • Rio de Janeiro

Liam Payne, ex-cantor da banda One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos após sofrer um acidente na Argentina. Ele caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, onde estava hospedado. A morte está sendo investigada pelas autoridades locais. O artista tinha uma relação especial com o esporte; confira com o Lance!

Como um bom britânico, Liam era fã de futebol. Em vida, ele chegou a participar de eventos beneficentes, tendo a participação no evento Soccer Aid, da Unicef, no Estádio Olímpico de Londres como maior destaque. Na ocasião, ele foi capitão do time da Inglaterra e enfrentou os ex-jogadores Cafu e Roberto Carlos. Os brasileiros estavam presentes na equipe do mundo, capitaneada por Usain Bolt, e contava com a presença de celebridades mundiais.

A relação com o futebol extracampo se baseava na paixão pelo West Bromwich, da Inglaterra. O clube é pouco popular no Brasil, mas teve recentemente a presença de Matheus Pereira, atualmente no Cruzeiro, no elenco. Atualmente, o time está na Championship, segundo divisão do futebol inglês.

Além disso, Liam também era fã declarado do atacante Neymar. Em uma declaração, em 2016, o cantor expôs sua admiração pelo atleta brasileiro através de uma postagem nas redes sociais que celebrava o pênalti convertido pelo camisa 10 na decisão das Olimpíadas de 2016. O tento confirmou o título olímpico inédito do Brasil.

Informações sobre a morte

A morte do ex-cantor da banda One Direction aconteceu de maneira inesperada. Liam se encontrava em Buenos Aires, na Argentina, e caiu do do terceiro andar do hotel em que estava hospedado. O motivo da queda segue incerta, mas de acordo com o jornal argentino La Nación, a polícia local foi acionada para conter um homem agressivo no endereço da tragédia. Ainda não se sabe se o caso tem relação com a morte do artista.