Corinthians recua e retoma preço de ingressos para duelo com o Flamengo

Escudo do Corinthians (Foto: Gustavo Vasco / SCCP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 20:33 • São Paulo (SP)

A diretoria do Corinthians recuou após protesto da torcida e reduziu o preço dos ingressos para o duelo contra o Flamengo, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. A decisão foi divulgada através de nota oficial, publicada na noite desta quarta-feira (16).

+ Yuri Alberto e Alcaraz são denunciados pelo STJD por agressão em Corinthians x Flamengo

Por determinação do presidente Augusto Melo, que esteve no Paraguai para acompanhar a classificação da equipe feminina à final da Libertadores, os valores serão restabelecidos para os preços praticados no Brasileirão.

Os torcedores que adquiriram as entradas pelo valor anterior serão reembolsados pelo Corinthians. Além disso, o grupo terá prioridade na compra de novos ingressos. A nova tabela de vendas deve ser divulgada até às 13h (de Brasília) da próxima quinta-feira (17).

Hugo Souza durante duelo entre Corinthians e Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Comunicado oficial do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, por determinação do presidente Augusto Melo, que esteve no Paraguai para uma reunião na Conmebol e para acompanhar a delegação feminina na Libertadores, os valores regulares dos ingressos para a semifinal da Copa do Brasil foram restabelecidos para os preços do Campeonato Brasileiro.

O retorno ao modelo original significa que isso engloba a política de descontos do valor de face dos ingressos para Fiel Torcedor, Conselho e demais públicos.

Os torcedores que já adquiriram o ingresso pelo valor mais alto serão reembolsados e terão a prioridade na compra do novo ingresso.

O novo horário de abertura das vendas de ingressos será informado até as 13h desta quinta-feira (17).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians