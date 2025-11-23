Escalação: Vasco está definido para enfrentar o Bahia; confira

Com o retorno de Paulo Henrique, o técnico Fernando Diniz acaba de confirmar a escalação do Vasco para o duelo com o Bahia, neste domingo (23), a partir das 16h, na Arena Fonte Nova. Décimo terceiro colocado, com 42 pontos, o time carioca precisa pontuar para voltar à zona de classificação à Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir Bahia x Vasco

Paulo Henrique volta após cumprir suspensão no último jogo. Mas, por essa mesma razão, o cruz-maltino tem um desfalque importante: Philippe Coutinho, que levou o terceiro amarelo na derrota para o Grêmio por 2 a 0 no meio de semana.

Assim, a escalação do Vasco para o duelo com Bahia pela 35ª rodada do Brasileirão tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Barros e Matheus França; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

continua após a publicidade

A equipe de Fernando Diniz entra pressionada pela pior sequência do time na competição. O Vasco vem de quatro derrotas seguidas, e um novo tropeço irá acender o alerta para a parte de baixo da tabela. O time começou a rodada a seis pontos de distância do Vitória, 17ª colocado e primeiro no Z-4.

Ceni também define escalação do Bahia para enfrentar o Vasco

Adversário deste domingo, o Bahia também passa por momento de instabilidade no Brasileirão. A equipe está há três jogos sem vencer, e por isso se afastou um pouco do G-5, que garante vaga direta na Libertadores.

continua após a publicidade

Para tentar se recuperar na competição, o técnico Rogério Ceni definiu a escalação do tricolor para enfrentar o Vasco com Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

A arbitragem do jogo será de Jefferson Ferreira de Moraes (GO), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Leone Carvalho Rocha (GO). Daiane Muniz (SP) ficará responsável pelo VAR.