Escalação do Bahia: Ceni tem desfalque de titular contra o Vasco

O Bahia está escalado para enfrentar o Vasco, em duelo marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni tem retornos importantes no time, mas um novo desfalque causa prejuízo no sistema defensivo.

O zagueiro titular David Duarte sentiu dores na coxa na partida da última quinta-feira, contra o Fortaleza, e não foi relacionado para este duelo contra o Vasco depois de ser dignosticado com um estiramento muscular. Vale lembrar que ele ficou em tratamento no departamento médico do Bahia durante o treino deste sábado ao lado do atacante Sanabria, que só volta no ano que vem devido a uma lesão no joelho.

Desse modo, quem assume a posição na defesa é Kanu, que retorna ao time titular. Outra opção para a zaga é Gabriel Xavier, que voltou a treinar normalmente depois de se recuperar de uma lesão na panturrilha e está relacionado.

Quem também volta ao time é o meia Michel Araújo, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza e pode beliscar uma vaga na equipe titular. Mas a maior surpresa no meio-campo é a presença de Everton Ribeiro, que está no onze inicial pela primeira vez depois de se recuperar de um câncer na tireoide.

David Duarte em treino do Bahia (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Escalação de Bahia e Vasco

Assim, a escalação do Bahia contra o Vasco é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Já o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Hugo Moura, Matheus França; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

BAHIA X VASCO

35ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 23 de novembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Vasco: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP).