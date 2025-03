Exclusivo: Romário conta que quase jogou por dois gigantes paulistas

Identificado com o futebol carioca e a Seleção Brasileira, o ex-atacante Romário revelou que chegou muito próximo de defender dois gigantes paulistas, além do Botafogo - único dos quatro maiores clubes do Rio que não jogou. Em entrevista exclusiva ao Lance!, que você assiste no vídeo acima, o Baixinho contou que teve a oportunidade de atuar por Corinthians e São Paulo.

Ao longo de sua vitoriosa carreira, Romário só jogou em clubes cariocas no Brasil: como o Vasco, Flamengo e o Fluminense, além do América, seu clube do coração. Porém, o tetracampeão mundial acredita deveria ter jogado na principal metrópole brasileira.

- Eu já tive oportunidade de jogar aqui no Botafogo e, lá em São Paulo, no Corinthians e o próprio São Paulo. Eu particularmente eu acho que encaixaria em qualquer time de torcida, grande, que sempre abraça e empurra para frente. Seria do c**** - disse Romário.

Romário em entrevista ao Lance! (Foto: Lance!)

Romário chegou perto de jogar pelo Botafogo

O Baixinho, que também atuou por clubes gigantes da Europa, acredita que deveria ter jogado no Botafogo na sua carreira. O lendário camisa 11, inclusive, ficou com a fama de ser carrasco do Glorioso, visto que marcou 34 gols em cima do clube. Em 2007, quase anotou o milésimo contra a equipe alvinegra.

- Quase que eu fui para o Botafogo. Na minha ida para o Fluminense, eu cheguei a conversar com o pessoal do Botafogo, mas infelizmente acabou. Infelizmente mesmo, eu queria ter jogado no Botafogo.

Pela Seleção, disputou duas vezes a Copa do Mundo, em 1990 e 1994. Além de ser o grande nome do tetra, o ex-jogador de 58 anos também conquistou duas Copas América e uma Copa das Confederações pela Seleção Brasileira.