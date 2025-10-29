menu hamburguer
Racing x Flamengo: Declaração de empresário de jogador revolta torcida

Equipes disputam vaga na final da Libertadores em Avellaneda

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 29/10/2025
16:31
Pedro em Flamengo x Racing (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraPedro em Flamengo x Racing (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Racing e Flamengo se enfrentam, nesta quarta-feira (29), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores da América. Dois dias antes da partida em Avellaneda, a declaração de um empresário causou muita revolta nos torcedores argentinos.

No primeiro jogo, o destaque do Racing contra o Flamengo foi o goleiro Facundo Cambeses, de 28 anos. Ele se tornou titular do clube argentino e fechou o gol no Maracanã, sendo vazado apenas por Jorge Carrascal no final da partida.

Em entrevista, Juan Cruz Oller, empresário do jogador, declarou que o goleiro vai receber propostas importantes em dezembro. Ele também disse que boas oportunidades tem que ser aproveitadas. Tudo isso na véspera do duelo entre Racing x Flamengo.

➡️Ex-Real Madrid e Seleção crava placar de Racing x Flamengo: 'Vai massacrar'

Nas redes sociais, centenas de torcedores do Racing se revoltaram com a fala do empresário antes do duelo contra o Flamengo. Veja abaixo:

Sossa disputa a bola com Carrascal em Flamengo x Racing pela Libertadores (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Sossa disputa a bola com Carrascal em Flamengo x Racing pela Libertadores (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Veja comentários dos torcedores

Racing x Flamengo: como chegam as equipes

O Racing deve ter mudanças para o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Flamengo. Uma delas é obrigatória: Sosa sofreu uma fratura no rosto no duelo de ida e passou por cirurgia; ele deve ser substituído por Nardoni.

O técnico Costas ainda tem dúvida na lateral direita, com Martirena podendo dar lugar a Mura. No ataque, há a possibilidade de utilizar dois centroavantes, com Maravilla Martínez e Balboa juntos. Conechny, porém, pode ser mantido entre os titulares após boa atuação no Maracanã. A expectativa é de uma equipe mais ofensiva em relação ao primeiro jogo. Promessa de emoção em Racing x Flamengo.

O Flamengo, por sua vez, chegou a Buenos Aires na segunda-feira (27). Nesta terça-feira, o Rubro-Negro realizou o único treino em solo argentino no CT do Defensa y Justicia. Sem Pedro, a maior dúvida fica no comando de ataque: Bruno Henrique e Gonzalo Plata disputam a posição de centroavante. Dúvida de Filipe Luís para Racing x Flamengo.

Outra indefinição é na defesa. Léo Ortiz, preservado nos últimos dois jogos do Flamengo por estiramento no ligamento do tornozelo direito, treinou sem limitações nesta terça-feira (28). Desta forma, a tendência é que o camisa 3 retorne ao time titular ao lado de Léo Pereira. Danilo, por sua vez, não está descartado.

Alex Sandro retorna após ser poupado da viagem a Fortaleza. Pulgar e Carrascal, que cumpriram suspensão, também estão de volta. De la Cruz, recuperado de virose, viajou e deve começar no banco de reservas. Retornos importantes para Racing x Flamengo.

