Ronaldinho Gaúcho deixa mensagem de incentivo ao Flamengo na Libertadores

Racing e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (29)

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
12:26
Ronaldinho Gaúcho em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Lancepress!)
O Flamengo entra em campo em algumas horas para lutar pela vaga na final da Libertadores. Para o confronto contra o Racing, na Argentina, a equipe rubro-negra vai contar com o apoio de uma pessoa mais que especial: ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho.

O confronto entre Racing e Flamengo começa às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, casa da equipe argentina. A partida terá transmissão da TV Globo e da Paramount+.

Há quinze anos, Ronaldinho Gaúcho retornava ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. Pelo Rubro-Negro, Ronaldinho fez 44 partidas entre 2011 e 2012. O Carioca de 2011 foi o único título conquistado pelo atleta na equipe carioca. Depois, o gaúcho trocou o Fla pelo Atlético-MG, onde ajudou a conquistar a primeira Libertadores da história do clube.

Ídolo do Flamengo, Ronaldinho é inspiração de Carrascal
Quando questionado sobre suas inspirações no futebol, Carrascal não hesitou em mencionar o ex-jogador.
- Minha inspiração como jogador sempre foi Ronaldinho, especialmente quando voltou ao Brasil. Quando era criança, sempre assistia aos jogos dele - disse.

Ronaldinho Gaúcho quando defendia a camisa do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/Lancepress!)
Ronaldinho Gaúcho quando defendia a camisa do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/Lancepress!)

Racing x Flamengo

Na partida de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Jorge Carrascal. Com a vantagem, o time brasileiro joga pelo empate para avançar. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Quem passar encara o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU, que decidem a outra vaga na quinta-feira (30); no Equador, vitória da Liga por 3 a 0.

Arrascaeta comemora gol do Flamengo diante do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
As duas equipes se enfrentam no próximo domingo (19), em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

