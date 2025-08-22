Virgínia é sincera após polêmica com Neymar e Bruna Biancardi: ‘Sempre fiz’

A influenciadora Virgínia confirmou a informação do jornalista Léo Dias sobre a polêmica envolvendo Neymar e Bruna Biancardi. O colunista trouxe que a blogueira teria ligado para o craque da Vila Belmiro às 2h da manhã, o que teria irritado bastante a companheira do jogador.

Nesta sexta-feira (22), em um evento, a reportagem do blog de Léo Dias fez algumas perguntas para a Virgínia, que confirmou a história.

- Falando em trabalho, às vezes você precisa fazer uma ligação de madrugada? - perguntou a repórter.

- Sempre fiz, mas peço desculpa. Se não gostou, faz parte - respondeu Virgínia sobre a polêmica envolvendo Neymar e Bruna Biancardi.

Santos de Neymar ficou no empate com o Sport (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Veja vídeo da resposta de Virgínia sobre a polêmica entre Neymar e Bruna Biancardi

Como tudo começou?

A polêmica envolvendo Virgínia, Neymar e Bruna Biancardi começou quando o jornalista Léo Dias, que tem proximidade com a influenciadora, afirmou que a blogueira ligou para o craque do Peixe às duas horas da manhã para discutir negócios de trabalho.

Para surpresa de Virgínia, Neymar não atendeu, mas sim Bruna Biancardi. Ainda segundo apuração do Léo Dias, a companheira do santista não gostou nem um pouco e questionou "por que uma mulher casada ligava para um homem casado a essa hora".

Virgínia se separou recentemente do cantor Zé Felipe. O anúncio do fim do relacionamento pegou os fãs do casal de surpresa.