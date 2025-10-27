Ex-Palmeiras manda recado a Abel Ferreira: 'Merece mais oportunidade'

Durante o "Fechamento Sportv", Denílson apontou um jogador do Palmeiras onde ele enxerga muito potencial. O ex-jogador defendeu que o jovem Allan, recentemente promovido ao time profissional, receba cada vez mais oportunidades na equipe de Abel Ferreira.

- O Allan é um ótimo jogador e merece mais oportunidades no Palmeiras. Gosto muito das características dele. Tem ótima velocidade, é canhoto. Ainda vai evoluir muito - disse.

STJD atendeu pedido que liberou Allan para enfrentar Cruzeiro

O Superior Tribunal Desportivo de Justiça (STJD) atendeu a um pedido do Palmeiras e concedeu efeito suspensivo para Allan. O jogador havia sido punido com dois jogos de suspensão por uma expulsão na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no fim de julho, pela competição nacional.

Palmeiras inicia preparação para Libertadores

O Palmeiras retornou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira (27) para iniciar a preparação para o duelo contra a LDU, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores. Na ida, disputada em Quito, o Alviverde foi derrotado por 3 a 0. Agora o Palmeiras precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar diretamente à final da Libertadores. Em caso de triunfo por três, a vaga será decidida nos pênaltis.

Na busca pelo quarto título da Libertadores, o Palmeiras divide as atenções com a disputa do Brasileirão. No último domingo, o Verdão empatou sem gols com o Cruzeiro, em casa, e manteve a liderança da competição, com um ponto de vantagem sobre o Flamengo.

