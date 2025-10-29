Torcida do Palmeiras 'ignora Abel' e inicia festa na véspera de decisão pela Libertadores

Abel Ferreira prometeu uma "noite mágica" para a partida de volta entre Palmeiras e LDU, pela Libertadores, mas a torcida se antecipou e promoveu uma grande festa nos arredores do Allianz Parque antes da decisão da vaga nesta quarta-feira (29). Convocados pela principal organizada do clube, centenas de torcedores tomaram a rua Palestra Itália, com fumaça e sinalizadores na saída do ônibus da delegação das instalações do estádio.

Assim como em outras oportunidades, o elenco do Palmeiras treinou no gramado do Allianz Parque e fez os últimos ajustes na missão de reverter o placar adverso do jogo de ida. Para chegar à final e manter vivo o sonho do tetracampeonato, o Verdão precisa marcar ao menos três gols para levar a disputa aos pênaltis.

Entre os gritos de guerra entoados pela torcida alviverde, um se destacou: "O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor". As viradas, duas nesta edição da Libertadores, alimentam a esperança por um resultado que garanta vaga na final. Já o amor, foi traduzido na festa realizada nas alamedas.

Desfalque no jogo de ida, Aníbal Moreno está recuperado de um edema na panturrilha e treinou normalmente com o elenco durante a semana. Com isso, disputa posição com Bruno Fuchs e Emi Martínez no meio de campo. Já Piquerez, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro por acúmulo de cartões, retorna ao time e reassume a vaga de Jefté.

A expectativa é de casa cheia para a grande decisão. Todos os ingressos para a partida foram vendidos nas últimas horas, tanto para torcedores alviverdes quanto da LDU. No entanto, vendedores ambulantes ainda conseguem burlar as barreiras de segurança montadas pelos responsáveis pela competição e chegam a comercializar entradas por até R$ 2 mil nos arredores do Allianz Parque.

Torcida do Palmeiras lota arredores do Allianz antes de decisão pela Libertadores (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Dia do Palmeiras e preparação para encarar a LDU pela Libertadores

O elenco do Palmeiras treinou por pouco mais de uma hora no gramado do Allianz Parque na reta final de preparação para enfrentar a LDU. Em campo, foram realizados trabalhos táticos e de posicionamento, além de ajustes finais na escalação.

Após o treino, o elenco deixou o estádio e foi recebido por centenas de torcedores, que não puderam acompanhar a atividade. O grupo retornou à Academia de Futebol, onde permanece até o duelo contra os equatorianos.

Após registrar campanha perfeita na fase de grupos e manter a invencibilidade até a semifinal, a equipe de Abel Ferreira foi derrotada por 3 a 0 em Quito e precisa de uma virada histórica para manter vivo o sonho do tetracampeonato da Libertadores.