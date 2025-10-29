O Palmeiras seguiu a preparação para o duelo contra a LDU na tarde desta quarta-feira, pela volta da semifinal da Copa Libertadores. Apoiado pela torcida nos arredores do Allianz Parque, o elenco realizou trabalhos de posicionamento e movimentações táticas após a exibição de um vídeo preparado pela comissão técnica.

Presença certa entre os titulares da equipe, Vitor Roque agradeceu o apoio do público presente nos arredores do estádio. Contratação mais cara da história do clube, o jogador formará dupla de atque ao lado do argentino Flaco Roque.

- Com certeza é muito importante para nós ter esse apoio do torcedor, de todos os funcionários do clube, que estão nos bastidores para que nós possamos jogar. Muito feliz, é agradecer a cada torcedor. Esperamos fazer uma excelente partida e sair com a vitória - afirmou Vitor Roque.

Com a necessidade de vencer por três gols de diferença para manter vivo o sonho do tetracampeonato da Libertadores, Abel Ferreira prometeu uma "noite mágica" diante da LDU. A torcida, no entanto, antecipou a festa. Entre pirotecnia e cantos, o clima de decisão tomou conta dos arredores do Allianz

Parque, com o cântico "Palmeiras é o time da virada" como principal combustível da celebração.

Dezenas de torcedores se concentraram na saída principal do estádio, mesmo sem a presença de jogadores para atender o público.

Elenco do Palmeiras antes de decisão pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras para enfrentar a LDU

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

O goleiro Weverton segue em recuperação de uma lesão na mão e desfalca a equipe na decisão, assim como o atacante Paulinho e o volante Lucas Evangelista, que passaram por cirurgia após o Mundial de Clubes.

Aníbal Moreno, por sua vez, voltou a treinar sem restrições com o elenco e surge como novidade para o confronto. O argentino disputa a vaga com Bruno Fuchs, que vem atuando improvisado na posição nas últimas partidas.