Ex-Palmeiras detona arbitragem após gol polêmico na Copinha: 'Inadmissível'

Atuando como comentarista na CazéTV, o ex-jogador Djalminha se manisfestou contra o erro de arbitragem que resultou no quarto gol do Palmeiras no duelo contra o Monte Roraima, na estreia pela Copinha.

Ainda com o placar marcando 3 a 2, Arthur aproveitou um erro na saída de bola, recebeu a bola e arriscou o chute de fora da área. A finalização explodiu no travessão do goleiro Cadu e parecia não ter entrado, mas o assistente correu em direção ao centro do campo para assinalar o gol.

Impressionado com a gravidade do erro em Palmeiras x Monte Roraima, na Copinha, Djalminha disse:

- Não é justo, a bola foi muito longe. Esse é o tipo de erro de arbitragem que eu acho inadmissível. O cara não pode imaginar algo que não aconteceu, ele (árbitro assistente) não viu e levantou a bandeira. Quando você não vê, até passa despercebido, mas quando você inventa, é complicado.

Palmeiras tem 'gol fantasma' e vence Monte Roraima na estreia da Copinha (Foto: Reprodução)

Verdão vence Monte Roraima na estreia

Texto de Vitor Palhares, setorista do Palmeiras no Lance!

O Palmeiras venceu o Monte Roraima-RR por 4 a 2, na noite desta segunda-feira (5), na Arena Barueri, na estreia das equipes na fase de grupos da Copinha. Luis Sabóia, Fábio, Victor Gabriel e Arthur marcaram para o Alviverde, enquanto os gols visitantes foram anotados por Thiago e Germano.

Com o resultado, o Palmeiras empatou em pontos com o Remo, que derrotou o Batalhão-TO, mas assumiu a liderança do Grupo 27 da Copinha devido aos critérios de desempate.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (8), diante do Batalhão-TO, pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha. A partida terá início às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

