Vinicius Jr curte show ao lado de cantora e modelo venezuelana; veja vídeo

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 17:12 • Madri (ESP)

O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, foi visto ao lado da modelo e cantora venezuelana Corina Smith no show do rapper porto-riquenho Myke Towers, em Madri.

No dia 5 de maio, Corina postou uma foto na arquibancada do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, e destacou o nome de Vini Jr sendo apresentado no telão. O jogador reagiu ao post com um coração. Veja o vídeo de Vinicius com Corina no show:

Na véspera, o Real Madrid recebeu o Cádiz pela LaLiga e venceu por 3 a 0. Vinicius começou o jogo no banco de reservas, entrando no segundo tempo.

O atacante havia sido poupado por causa da semifinal da Champions League. Com dois gols na partida de ida, ele disputaria a partida decisiva quatro dias depois, quando também teve grande atuação. As informações são da rádio Itatiaia.