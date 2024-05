Web supõe novo affair de Vini Jr. (Foto: Arte/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 09:00 • São Paulo (SP)

O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, foi visto ao lado da modelo e cantora venezuelana Corina Smith no show do rapper porto-riquenho Myke Towers, em Madri. Logo quando o vídeo viralizou, algumas suposições começaram a ser levantadas nas redes sociais. Seria uma nova affair do atleta?

María Corina Smith Pocaterra, mais conhecida como Corina Smith, tem 32 anos e trabalha, atualmente, como cantora, modelo e atriz. Nascida na Venezuela, estreou como cantora em 2015, com a música 'La Difícil'.

Além da carreira na música, Corina Smith também se arrisca como modelo. Inclusive, já chegou a estampar algumas campanhas de moda, registrados pela própria nas redes sociais.

Mas as interações de Corina e Vinícius Júnior não são recentes. Em fevereiro, esteve presente no carnaval carioca, em um desfile na Sapucaí. O registro chegou a receber uma curtida do jogador.

Entretanto, o que chamou atenção foi uma aparição recente da modelo no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, no dia 5 de maio. Nesta publicação, Vini chegou até a comentar um coração.

Agora, um registro dos dois juntos foi flagrado nas redes sociais. Cabe esperar se irá se tornar algo mais avançado e se a presença da modelo se tornará algo frequente em jogos do Real Madrid.