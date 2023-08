- A British Swimming está profundamente triste ao saber da morte da atleta olímpica Helen Smart (nascida Helen Don-Duncan), de 42 anos. Todos os nossos pensamentos e condolências estão com a família e amigos de Helen, bem como com aqueles da comunidade de natação que treinaram, competiram e trabalharam com Helen durante seu tempo no esporte. - escreveu, a Federação