Durante o treino de hoje no Ninho do Urubu, um helicóptero da Record TV sobrevoou o CT do Flamengo e filmou alguns jogadores que faziam atividade física no momento. O momento curioso foi registrado pelo "Mosquito fofoqueiro" e contou com Gabigol, Arrascaeta e Luiz Araújo acenando para o cinegrafista que fazia as imagens.