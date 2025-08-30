Ex-mulher de Léo Pereira esclarece situação sobre pensão alimentícia

Tainá Castro, ex-esposa do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, divulgou comunicado oficial para esclarecer questões relacionadas ao pagamento de pensão alimentícia de seus filhos com o zagueiro, Helena e Matteo. A nota foi publicada neste sábado (30) após a circulação de informações sobre o caso nas mídias sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O documento confirma que o jogador do Flamengo efetuou um depósito financeiro depois de receber notificação judicial sobre valores pendentes, reconhecendo assim a existência da dívida. Contudo, segundo o comunicado, Léo Pereira não realizou o pagamento integral do montante estipulado na intimação judicial, questionando parte do valor cobrado.

A manifestação de Tainá também desmente informações veiculadas por alguns meios de comunicação de que o atleta teria movido uma nova ação judicial. O texto esclarece que os pedidos de contestação de valores são procedimentos habituais em processos judiciais e não configuram uma nova ação movida pelo jogador.

continua após a publicidade

O caso ganhou repercussão nas redes sociais, onde se intensificou uma troca de acusações entre a ex-mulher do zagueiro e Karoline Lima, atual namorada do defensor rubro-negro. A nota divulgada pelo advogado de Castro não especifica quais valores estão sendo contestados pelo jogador nem o montante total da dívida de pensão alimentícia.

Nota oficial de Tainá Castro

"Em razão das recentes publicações informando a existência de ação judicial promovida pelo Sr. Leonardo Pereira contra a Sra. Tainá Castro, com pedidos de litigância de má-fé e devolução de valores, cumpre esclarecer que, após a citação do Sr. Leonardo para pagamentos de valores em atraso, já amplamente noticiado pela mídia, este apresentou defesa, realizando um depósito em favor da Sra. Tainá, confirmando, assim, a existência do débito, e questionando parte do valor cobrado deixando portanto, de efetuar o pagamento integral estipulado na intimação.

continua após a publicidade

Esclarece-se ainda, que tais pedidos são usuais em demandas judiciais e não consistem em nova ação promovida pelo Sr. Leonardo, tal como, equivocadamente publicado pela imprensa.

A verdade será trazida à tona e as questões judiciais serão tratadas nos respectivos atos judiciais".