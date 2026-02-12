Amin Khader beija torcedor e tenta convencer alemães a virarem Vasco

Pela primeira vez em São Januário, Amin Khader transformou a ida ao estádio em um verdadeiro espetáculo à parte. O apresentador do quadro "Fofocas da Bola", do canal do Lance! no YouTube, marcou presença na partida entre Vasco e Bahia, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e fez do pré-jogo nos arredores da Barreira um show de carisma e de cenas inusitadas.

Antes mesmo de a bola rolar, Amin caiu nos braços da torcida cruz-maltina. Comeu bolinho de bacalhau no melhor estilo "aviãozinho", dividiu outro com um torcedor em um momento que terminou com as bocas encostando — cena que rapidamente virou assunto entre os presentes, sambou com a galera e até arriscou o inglês para conversar com dois alemães que visitavam o estádio pela primeira vez. A resenha tomou conta do entorno de São Januário.

Já na arquibancada, o apresentador recebeu o carinho dos vascaínos e acompanhou a partida de perto. Dentro de campo, o Vasco acabou superado pelo Bahia por 1 a 0. Fora dele, porém, Amin saiu vitorioso na missão de arrancar sorrisos, abraços e boas histórias para mais um episódio do "Fofocas da Bola".