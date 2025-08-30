Atual e ex de Léo Pereira, do Flamengo, trocam acusações; entenda polêmica

A mais nova troca de acusações públicas entre Karoline Lima e Tainá Castro (agora Tainá Militão) gira em torno de uma polêmica judicial envolvendo Léo Pereira, do Flamengo, atual namorado de Karoline e ex-marido de Tainá, com quem ela tem dois filhos, Helena e Matteo.

A treta mais recente foi desencadeada por uma intimação judicial recebida por Léo Pereira, relacionada a uma suposta dívida de pensão alimentícia. Karoline e Tainá deram versões conflitantes sobre o caso, trocando acusações públicas nas redes sociais.

Relações cruzadas

Karoline Lima, ex de Éder Militão, namora Léo Pereira, do Flamengo, desde 2024. Tainá Castro, ex de Léo Pereira, é casada com Éder Militão, ex de Karoline. Karoline e Militão têm uma filha, Cecília, enquanto Tainá e Léo têm Helena e Matteo.

Versão de Karoline Lima

Karoline, atual do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, usou o Instagram para defender o namorado, negando que ele devesse pensão alimentícia para os filhos, Helena e Matteo. Segundo ela, a cobrança judicial era sobre mensalidades de uma faculdade de Medicina que Tainá teria abandonado.

A atual do zagueiro ainda afirmou que Tainá usava um cartão de crédito de Léo para compras de luxo, como bolsas, e para viagens a Madri, onde mora com Militão. Ela criticou Tainá, chamando-a de "hipócrita" e acusando-a de "infernizar a vida dos outros" com mentiras.

Karoline garantiu ainda que Léo sempre cumpriu suas obrigações com os filhos e que ele deu metade de seu patrimônio a Tainá após o divórcio.

Versão de Tainá Castro, atual de Léo Pereira, do Flamengo

Tainá, ex de Léo Pereira, do Flamengo, respondeu nas redes sociais, afirmando que Léo Pereira foi intimado por uma dívida de pensão alimentícia, que foi paga dentro do prazo de 72 horas determinado pela Justiça para evitar prisão, expondo comprovantes para sustentar sua versão.

Tainá desmentiu que a cobrança fosse relacionada a mensalidades de uma faculdade de Medicina abandonada, esclarecendo que o valor judicial de R$ 10 mil era para sua "reestruturação no mercado de trabalho".

Ela ainda publicou um vídeo do zagueiro dormindo no chão da cozinha, segundo ela bebado, quando já era atleta do Flamengo.

Resposta de Léo Pereira:

A assessoria do jogador emitiu uma nota afirmando que ele nunca foi inadimplente com a pensão dos filhos e que todas as obrigações foram cumpridas.