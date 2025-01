Casamento de Hulk custa mais caro que os reforços do Atlético-MG em 2025

O casamento do atacante Hulk, do Atlético-MG, com Camila Ângelo, sobrinha da sua ex-mulher, custou cerca de R$15 milhões e muita polêmica ainda repercute em cima do casal. O Galo ainda não gastou nenhum centavo com reforços para a temporada de 2025.

Os únicos reforços oficiais do Atlético-MG para a temporada são Gabriel Menino e Patrick, vindos do Palmeiras como parte da transferência do atacante Paulinho.

Prorrogação é pouco... Haja fôlego: a festa de casamento do atacante alvinegro terá três dias de duração. O casamento aconteceu segunda ( no dia 6 de janeiro), na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, quando Hulk usou um terno da grife Prada, enquanto Camila estava com um vestido do estilista Samuel Cirnansck. No dia 7 (nesta terça), rolou festa em um resort de luxo em João Pessoa e, nesta quarta (8 de janeiro), no último dia da "maratona", está programado uma comemoração para os mais íntimos do casal.

A cêrimonia causou grande repercussão na mídia, alguns familiares e até mesmo o produtor do evento se manifestarem sobre o casório polêmico. O camisa 7 do Atlético-MG vive um relacionamento com a atual esposa desde 2019. Os dois já haviam se casado no civil em 2020 e são pais de Zaya, de dois anos, e Aisha, de seis meses.

