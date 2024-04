Ex-miss bumbum faz promessa inusitada caso Carpini seja demitido do São Paulo: ‘ir nua ao Morumbis’

Modelo criticou Carpini (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 20:19 • São Paulo (SP)

A modelo Suzy Cortez, ex-miss bumbum, fez uma promessa inusitada caso Thiago Carpini seja demitido do São Paulo. Torcedora do time paulista, disse que assistiria ao jogo no estádio tricolor nua caso o técnico deixasse o cargo.

Sobre o assunto, ainda disparou. Segundo suas palavras, 'pode ser que um dia seja um bom técnico, mas atualmente é horrível'. Para ela, 'não tem um esquema definido'.

- Se o Carpini for demitido, prometo ir assistir a um jogo nua no Morumbis. Pode ser que um dia ele seja um bom técnico, mas agora é péssimo; nada de esquema; só chutão pro Calleri segurar a bola - opinou a ex-miss bumbum.

Com Thiago Carpini cada vez menos respaldado pela diretoria, o São Paulo se prepara para uma possível mudança no comando técnico. Qualquer resultado negativo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (17), deve marcar o fim da passagem do treinador de 39 anos pelo Tricolor.