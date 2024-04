Flamengo reencontra algoz de 2023 e com pressão extra para vencer o São Paulo no Maracanã

Flamengo busca vencer, convencer e afastar um trauma diante do São Paulo, pelo Brasileirão (Marcelo Cortes / CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar da vitória na estreia do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não deixou uma impressão positiva diante do Atlético-GO. Com um jogador a mais desde a etapa inicial, o Rubro-Negro conquistou os três pontos no apagar das luzes e tem um compromisso importante na 2ª rodada.

➡ Lei do Ex ativada! Aposte R$50 no Lance! Betting e ganhe mais de R$220 se Luiz Araújo marcar ao menos um gol no São Paulo

Os comandados por Tite recebem o São Paulo, no Maracanã, em busca do segundo triunfo consecutivo, mas também para deixar um trauma para trás. Em 2023, o Flamengo encarou o Tricolor em quatro oportunidades, tendo dois empates e duas derrotas. Além disso, os cariocas foram derrotados na final da Copa do Brasil para o Soberano.

Embora os desempenhos mais recentes do Rubro-Negro não sejam animadores, os resultados são incontestáveis. Na temporada, o clube segue invicto após 18 partidas disputadas, conquistou o título do Campeonato Carioca e está na zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores. Por outro lado, o Soberano vive uma crise, o que aumenta o favoritismo dos mandantes.

Carpini está na corda bamba no São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Após estreias com derrotas na Libertadores e no Brasileirão, o técnico Tiago Carpini está por um fio no comando do São Paulo e a demissão do treinador pode ser tomada a qualquer momento pela diretoria. Por conta disso, o Flamengo entra em campo pressionado pelos torcedores em busca de três pontos "obrigatórios" devido ao momento frágil do adversário.

Além disso, o Tricolor conta com diversos desfalques chaves, sendo James Rodríguez o mais recente. Mas além do colombiano, a equipe não conta com Lucas Moura, que balançou as redes contra o Rubro-Negro no Maracanã na temporada passada, Rafinha, Luiz Gustavo e Wellington Rato. São vários problemas do campo aos bastidores.

Por conta desses fatores, o Flamengo entra em campo com a missão de encerrar um jejum que dura um ano e meio. E Tite será cobrado por um desempenho melhor após jogos decepcionantes no Brasileirão e na Libertadores. Os resultados estão vindo, mas as preocupações pensando no longo prazo após um 2023 decepcionantes começam ser reais.