(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Rafael Marson e Rafael Oliva • Publicada em 17/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Com Thiago Carpini cada vez menos respaldado pela diretoria, o São Paulo se prepara para uma possível mudança no comando técnico. Qualquer resultado negativo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (17), deve marcar o fim da passagem do treinador de 39 anos pelo Tricolor.

➡️ Siga o Lance! São Paulo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

Embora Carpini tenha apoio das lideranças do elenco, o São Paulo deve optar por um treinador estrangeiro caso a demissão seja confirmada. Livres no mercado, Vanderlei Luxemburgo e Felipão não devem ser consultados.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Após a derrota contra o Fortaleza, a diretoria optou pelo silêncio em relação a Carpini e passou a receber indicações no mercado internacional. Hernán Crespo, último treinador estrangeiro a dirigir o São Paulo, foi sugerido por dirigentes são-paulinos.

Embora o argentino tenha demonstrado interesse em retornar ao São Paulo, o clube ainda não quitou as parcelas de rescisão contratual, e o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, deseja renovar com Crespo.

Crespo foi campeão paulista pelo São Paulo em 2021 (Foto: Erico Leonan / saopaulofc)

➡️ Veja tabela com datas e horários dos jogos do Brasileirão

Neste momento, a multa de Thiago Carpini é a de três salários, equivalente a cerca de R$ 1 milhão, mesmo valor que o São Paulo pagou ao Juventude para tirá-lo do Jaconero.

Carpini soma sete vitórias, seis empates e quatro derrotas no comando do Tricolor. Com Carpini, a equipe conquistou a Supercopa, mas foi eliminada nas quartas de final do Paulistão.