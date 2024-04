(Foto: Gustavo Motta/Pera Photo Press/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela 2ª rodada do Brasileirão 2024. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em no Rio de Janeiro, com transmissão do Globo (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Tricolor vem de derrota contra o Fortaleza na estreia do Brasileirão, enquanto o Rubro-Negro venceu o Atlético-GO, em Goiânia.

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Flamengo e São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local).

✅FICHA TÉCNICA

Flamengo x São Paulo

2ª rodada - Brasileirão

Data e horário: quarta-feira, 17 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Globo e Premiere

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro

SÃO PAULO (Técnico: Thiago Carpini)

Rafael; Igor Vinícus, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson e Galoppo; Ferreira, Luciano e Calleri.