Ex-jogador Richarlyson faz forte discurso sobre sexualidade em programa da Globo

Ovacionado pelo público do programa “Domingão do Huck”, Richarlyson emocionou a todos com um belo discurso sobre sua orientação sexual. Após sua apresentação no quadro “Dança dos Famosos”, o ex-jogador compartilhou que recebeu total apoio de sua família quando assumiu a bissexualidade.

Durante a conversa com Luciano Huck, o comentarista do Sportv revelou que sua família nunca o julgou quando decidiu assumir publicamente sua sexualidade. Ele destacou que participar do programa é uma oportunidade de mostrar às pessoas que elas podem ser quem verdadeiramente são.

- Você conhece um pouquinho da minha história, conhece minha família, e sabe que para mim a coisa mais importante na minha vida são os meus pais e meu irmão. Quando resolvo falar sobre a minha sexualidade, em nenhum momento alguém dentro de casa me apontou o dedo ou jogou uma pedra.

- Quando sou convidado para participar de um quadro tão importante, como a Dança dos Famosos, eu não posso entregar tudo. Eu tenho que entregar mais que tudo, e por isso que hoje eu mostrei que você pode ser quem você é - finalizou o ex-jogador.

Dono de uma carreira vitoriosa dentro dos campos, Richarlyson acumula passagens marcantes por São Paulo e Atlético Mineiro. Mesmo aposentado dos gramados, o ex-jogador seguiu carreira como comentarista e atualmente trabalha no Sportv.

Relembre a carreira de Richarlyson

Jogador do São Paulo de 2005 a 2010, Richarlyson foi campeão mundial (2005) e tricampeão brasileiro (2006, 2007 e 2008) com a camisa tricolor. Ao lado do irmão Alecsandro, esteve presente na conquista da Libertadores do Atlético-MG, em 2013. O ex-jogador ainda defendeu times como Vitória, Chapecoense, Guarani e Red Bull Salzburg, da Áustria. Além disso, vestiu a camisa da Seleção Brasileira.