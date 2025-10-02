Ex-jogador do Corinthians persegue ladrão e recupera celular roubado

Marcelinho Carioca, ex-jogador do Corinthians, recuperou o celular de uma mulher que sofreu um assalto na zona leste de São Paulo. Ele perseguiu o assaltante com seu carro após presenciar o crime na tarde desta quinta-feira (2).

Durante entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band, o ídolo do Timão relatou o ocorrido. O ex-jogador assumiu que agiu por impulso e contou como aconteceu a sequência dos fatos.

- Não tem como você pensar nada naquele momento, foi um instinto. Eu ouvi os gritos e quando eu olhei eu vi um muleque forçando e pegando o celular de uma mulher em defesa. Aquilo subiu em mim e fui com o carro atrás dele - disse o ex-jogador.

A ação de Marcelinho Carioca

O incidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, quando o ex-atleta testemunhou o assalto e decidiu intervir. Segundo seu relato, ele viu um jovem de bicicleta em confronto com a vítima. O assaltante caiu da bicicleta, mas se levantou e fugiu a pé com o aparelho.

Marcelinho entrou em seu veículo e perseguiu o criminoso. Outros motoristas se juntaram à perseguição. O grupo conseguiu cercar o assaltante próximo a um posto de gasolina.

continua após a publicidade

O ex-jogador saiu do carro e exigiu a devolução do aparelho. Intimidado pela situação, o jovem devolveu o celular, mas conseguiu escapar em seguida. O aparelho foi posteriormente devolvido à vítima. Não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima ou do assaltante, nem se houve registro de boletim de ocorrência após o incidente.