Ex-jogador do Corinthians persegue ladrão e recupera celular roubado
Caso aconteceu na Zona Leste de São Paulo
- Matéria
- Mais Notícias
Marcelinho Carioca, ex-jogador do Corinthians, recuperou o celular de uma mulher que sofreu um assalto na zona leste de São Paulo. Ele perseguiu o assaltante com seu carro após presenciar o crime na tarde desta quinta-feira (2).
Corinthians empata com Independiente na estreia da Libertadores Feminina
Futebol Feminino
Rizek discorda de postura do Corinthians e diz: ‘Deveria olhar para o próprio umbigo’
Fora de Campo
Corinthians pode perder pontos por condenações na Fifa? Especialista responde
Corinthians
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Durante entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band, o ídolo do Timão relatou o ocorrido. O ex-jogador assumiu que agiu por impulso e contou como aconteceu a sequência dos fatos.
- Não tem como você pensar nada naquele momento, foi um instinto. Eu ouvi os gritos e quando eu olhei eu vi um muleque forçando e pegando o celular de uma mulher em defesa. Aquilo subiu em mim e fui com o carro atrás dele - disse o ex-jogador.
➡️ Corinthians é condenado pela Fifa por dívida na contratação de Charles
A ação de Marcelinho Carioca
O incidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, quando o ex-atleta testemunhou o assalto e decidiu intervir. Segundo seu relato, ele viu um jovem de bicicleta em confronto com a vítima. O assaltante caiu da bicicleta, mas se levantou e fugiu a pé com o aparelho.
Marcelinho entrou em seu veículo e perseguiu o criminoso. Outros motoristas se juntaram à perseguição. O grupo conseguiu cercar o assaltante próximo a um posto de gasolina.
O ex-jogador saiu do carro e exigiu a devolução do aparelho. Intimidado pela situação, o jovem devolveu o celular, mas conseguiu escapar em seguida. O aparelho foi posteriormente devolvido à vítima. Não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima ou do assaltante, nem se houve registro de boletim de ocorrência após o incidente.
- Matéria
- Mais Notícias